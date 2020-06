Positano, addio ad Antonio Pagano. mitico ‘Zorro’

Una brutta notizia questa mattina per la città verticale. Antonio Pagano, il mitico ‘Zorro’, se ne andato ad 80 anni, una persona sempre gentile e disponibile, sorridente, di quelle che ‘ non se ne fanno piu ‘, sempre partecipe alla vita sociale positanese , esempio anche per i più giovani.

La redazione esprime le condoglianze a tutta la famiglia, al nipote l’informatico Antonino Buonocore, alla nostra collaboratrice Annalisa Cinque.