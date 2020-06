Positano. Addio a Sal Cinque, un pezzo di storia del nostro turismo

Positano ( Salerno ) All’improvviso la notizia che ci ha lasciati senza parole. Sal Cinque, titolare dell’hotel Villa Flavio Gioia e della boutique Mena, ci ha lasiato. Lo ha annunciato il figlio Christiano con una foto toccante che mostra il modo di essere. Apprezzare le cose belle della vita, ma con tanto senso critico verso chi vuole mettere in crisi l’economia turistica di qualità della perla della Costiera amalfitana. Fra gli ultimi post aveva condivisio quello di Carlo Cinque contro il ricorso al Tar di alcuni operatori di Maiori e Minori contro l’ordinanza per il traffico in Costa d’ Amalfi. Era uno di quelli che erano contrario alle invasioni in Costiera amalfita e puntava alla qualità. Era anche una buona penna, tutti da leggere i suoi strali su Il Duca di Luca Vespoli e non si tirava indietro quando doveva criticare chi non valorizzava abbastanza il paese che amava. Condoglianze a tutta la famiglia. La terra ti sia lieve