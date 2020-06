Positano. A Nocelle verso il Sentiero degli Dei e sopra l’Oasi Vallone Porto la discarica della vergogna

Positano ( Salerno ). A Nocelle verso il Sentiero degli Dei e sopra l’Oasi Vallone Porto la discarica della vergogna . Ne parlava Gianni Menichetti da anni, l’artista e poeta che vive nell’Oasi Vallone Porto senza corrente elettrica, ma inascoltato, lo abbiamo pubblicato su Positanonews poi si misero reti alte nei pressi del montecarichi, bidoni , cartelli lungo la strada che sovrasta e incombe sull’Oasi, quindi non solo sul punto del percorso più famoso della Campania nel mondo, da Agerola a Positano, ma anche al di sopra di una zona di inestimabile valore ambientale e naturalistico, sede di biodiversità eccezionali, arrivano rifiuti di ogni genere. Ora su Facebook un post di C.C. che ha olto uno dei punti, purtroppo non l’unico, dal quale scaricano , o scaricavano, di tutto, anche lavatrici e frigoriferi, oltre a rifiuti speciali. In passato, durante la costruzione della strada da Montepertuso, anche materiali di risulta, come si può vedere andando nella parte terminale del rivo dell’oasi Vallone Porto, zona protetta a livello internazionale, area SIC, già area del WWF. Dunque una delle zone che dovrebbe essere più di valore naturalistico della Costiera amalfitana, conosciuta a livello internazionale, è stata usata come discarica, ci vorrebbe un monitoraggio, anche foto e video, magari con droni e sopralluoghi, perchè sono più punti interessati da discarichee un’opera imponente di bonifica che speriamo in futuro qualcuno voglia fare.