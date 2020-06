Positano, a Laurito si preparano i festeggiamenti di San Pietro senza processione e senza spettacolo pirotecnico per il Covid

Positano si prepara a festeggiare San Pietro Apostolo, nella chiesetta del borgo di pescatori nella frazione di Laurito. Quest’anno non ci sarà la processione sulla Statale Amalfitana, a causa della situazione per il Covid-19. Oggi è iniziato il triduo di preghiera con recita del Rosario e la Santa Messa.

Il giorno della festa, lunedì 29 giugno, ci saranno due messe mattutine (7:30 e 9:30) e poi seguirà la Messa Solenne delle ore 20. Le offerte di devozione al Santo Patrono di laurito, saranno devolute per l’acquisto del cicloergometro per EGC da sforzo.

Non ci sarà per questi festeggiamenti, la tradizionale parata di bancarelle, sistemate verso Laurito lungo la Statale: come per la ricorrenza della Madonna delle Grazie è stato predisposto dal sindaco Michele De Lucia un’ordinanza che vieta il commercio ambulante in forma itinerante.