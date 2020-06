Positano inaugura le riaperture da protagonista, le troupe di “Mamma Rai” stanno infatti popolando in questa calda giornata di metà giugno la Perla della Costiera Amalfitana. Dopo la trasmissione del servizio su “Italia Si” con Barbara Di Palma, un altro programma di Rai Uno è giunta per raccontare la ripresa. Raffaella Longobardi, inviata de “La Vita in Diretta”, ha infatti intervistato alcuni turisti sul bagnasciuga positanese.

Il servizio è andato in onda proprio questo pomeriggio, nel programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Una giornata impegnativa quindi, per gli operatori della tv pubblica, che addirittura si sono inerpicati nella parte alta del paese, sembra per portare su piccolo schermo il Sentiero degli Dei, che prossimamente andrà in onda su Rai Due.