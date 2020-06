Positano, a Fornillo spiaggia transennata. Proseguono ancora i lavori, proprietari degli stabilimenti alla finestra

La Spiaggia di Fornillo, a Positano solitamente la più affollata d’estate, in questi giorni è stata transennata con nastri e paletti, con un cartello in cui si vieta la balneazione. Probabilmente questo provvedimento è stato intrapreso per motivi di tutela dell’incolumità dei bagnanti, per rischi idrogeologici dell’area che sovrasta l’arenile.

Sul tratto di spiaggia in questione, proseguono ancora i lavori di installazione delle passerelle. Le opere stanno procedendo a rilento, con i proprietari degli stabilimenti balneari che lamentono l’impossibilità di montare le proprie strutture, essendo ormai ad inizio estate.