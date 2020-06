Positano, dal 27 giugno riparte Da Adolfo sulla spiaggia di Laurito

Dopo l’evento di Villa Tre Ville Beach, sulla spiaggia di Laurito riparte anche il ristorante Da Adolfo. Positano ritrova dopo il lockdown un altro locale eccellente, in una delle location più invidiate al mondo. In questo piccolo angolo selvaggio, si potrà ritornare ad apprezzare in tranquillità e in sicurezza la buona cucina, esclusivamente su prenotazione da sabato 27 giugno.

Resiste da oltre cinquant’anni l’attività di questo storico locale, con Sergio e Daniele che continueranno a tenere gli ospiti lontani dai rumori della vita moderna, accendendo i sensi, coccolati da cibi dal sapore antico. A salutare gli ultimi preparativi da mare ci sono i primi yatch che si stanno affacciando timidamente sulla rada di Positano. Tutto questo è incoraggiante e lascia ben sperare per questa estate.