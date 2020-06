Polla. Infetta dimessa: militari in ospedale. Nella mattinata di ieri alcuni carabinieri hanno fatto visita all’ospedale di Polla per accertamenti sulla donna calabrese dimessa, pur se poi risultata positiva al Coronavirus. L’episodio è avvenuto a metà dello scorso mese di marzo: la donna di ritorno dal nord a bordo di un pullman si è sentita male al terminal bus di Sala Consilina, è stata trasferita dal 118 all’ospedale di Polla e dopo gli accertamenti dimessa. Con un suo parente ha fatto ritorno, in auto, nell’hinterland calabrese sua terra d’origine, ma poche ore dopo è arrivato il responso del tampone. Era positiva al Coronavirus. La Procura ha aperto un’indagine e probabilmente ieri i militari di Sala Consilina, guidata dal capitano Acquaviva, hanno prelevato alcune documentazioni sul caso. Forse – ma ora non c’è conferma da parte delle autorità – anche le cartelle cliniche. I militari dell’Arma stanno portando avanti una serie di accertamenti sul lavoro dell’ospedale Luigi Curto nel periodo Covid. Il nosocomio è stato in prima linea per fronteggiare uno dei focolai di Covid-19 più importanti della provincia. L’episodio della donna calabrese è avvenuto all’inizio dell’emergenza quando alcuni protocolli non era ben chiari, restano però i dubbi da chiarire e su questi lavoreranno i magistrati. Ulteriori accertamenti riguardano l’incendio che ha distrutto alcuni rifiuti stoccati in un’area interna dell’ospedale circa un mese fa: l’ipotesi più probabile è che il rogo sia stato di origine dolosa.

Fonte Il Mattino