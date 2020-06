Polla. Gasolio agricolo contraffatto, denunciati due trasportatori. Due persone di Polla nei guai per trasporto illecito di gasolio agricolo e per una documentazione ritenuta irregolare. La scoperta è avvenuta nell’hinterland napoletano nella giornata di ieri. Come scrive il Mattino, si tratta di controlli che rientrano nelle operazioni del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Nello specifico i militari della stazione di Nola hanno fermato, nei pressi dell’uscita del casello autostradale A30, una cisterna partita qualche ora prima dal Vallo di Diano. Le Fiamme gialle hanno sottoposto a controllo il mezzo che trasportava – secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine – circa 19 mila litri di gasolio agricolo accompagnato da documentazione fiscale contraffatta. L’illecito è stato immediatamente scoperto da parte dei finanzieri al momento del controllo della documentazione in possesso dell’autotrasportatore. Considerata l’irregolarità emersa nel corso del controllo è immediatamente scattato il sequestro del prodotto petrolifero e anche della cisterna. Non solo, infatti, sono stati denunciati il trasportatore e il rappresentante legale della società da cui era partito il gasolio agricolo ritenuto irregolare, si tratta di un 35 enne e di un 40 enne originari entrambi di Polla.