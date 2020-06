Più posti disponibili sugli autobus ed i treni dell’Eav, si allentano le misure di sicurezza anti-Covid

L’Eav rende note che, viste le nuove indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 che porta la capienza massima al 60% dei posti consentiti e ribadendo che il distanziamento sociale è una responsabilità individuale del viaggiatore, si comunica che su tutti i treni e bus dell’Eav, a garanzia del distanziamento sociale, vanno osservate le seguenti regole:

Il viaggiatore ha l’obbligo di indossare la mascherina.

I posti contrassegnati “lasciare libero questo posto” non sono occupabili.

I viaggiatori in piedi, allo scopo di consentire il maggior numero possibile di posti offerti, sono tenuti al c.d. “allineamento verticale” ovvero a predisporsi allineati in fila, nel senso di marcia del treno, evitando il “faccia a faccia”.

Con queste nuove disposizioni saranno quindi incrementati i posti disponibili per i viaggiatori tanto a bordo dei treni quanto sugli autobus di linea.