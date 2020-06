Piano di Sorrento. Una messa in memoria di Anna Bartiromo, scomparsa lo scorso 20 aprile

Piano di Sorrento. Lo scorso 20 aprile, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, ci lasciava Anna Bartiromo. Una donna dal cuore buono e generoso, un’artista a 360 gradi: scrittrice, poetessa ed artista. Aveva una delicatezza d’animo che riusciva a trasmettere nelle sue opere, amata e benvoluta da tutti, ha lasciato un vuoto immenso nella sua città ed in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, tra cui anche di Positanonews. A causa delle restrizioni presenti ad aprile non è stato possibile celebrare i funerali ma ora che le misure di contenimento si sono ammorbidite i familiari desiderano pregare per lei con una S. Messa che sarà celebrata venerdì 26 giugno alle ore 17.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo.