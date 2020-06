Piano di Sorrento tra le 20 città più belle d’Italia secondo il sito turistico internazionale Skysanner

Secondo il sito turistico internazionale Skysanner la Città di Piano di Sorrento è tra le 20 città più belle d’Italia ed entra nella classifica in quota regione Campania. Ogni anno Skyscanner sceglie le 20 città più belle grazie alle indicazioni dei viaggiatori e degli utenti del sito turistico utilizzato da 80 milioni di persone al mese. La ricerca e la classificazione è stata curata Cristina Griffoni blogger del sito di Skyscanner: “L’Italia nasconde tesori inestimabili che meritano di essere svelati al mondo. Ogni Regione italiana custodisce bellissimi paesi, ognuno con la propria storia e magia”.

“Stretto tra due coste, quella Amalfitana che si affaccia sul Golfo di Salerno a sud e quella Sorrentina che dà sul Golfo di Napoli a nord, Piano di Sorrento si allunga sul suo altopiano cadendo a picco nel blu con le pittoresche pareti tufacee della Marina di Cassano. Una meraviglia rara, che attira migliaia di turisti sia in estate, sia in inverno. L’antica tradizione marinara è ancora forte in paese e durante l’anno sono diverse le manifestazioni sacre e profane che ricordano questo legame indissolubile con il mare, come la Festa della Madonna delle Grazie con la processione in acqua ogni prima domenica di luglio e la gustosa Sagra del Pesce, sempre nello stesso mese. La nascita dei cantieri navali e lo sviluppo del porto turistico hanno accresciuto la fama di questo paese le cui risorse non si limitano al mare… Basta spingersi nella Selva di Santa Caterina per rendersi conto della forza della sua natura, disegnata da boschi di castagni, pini e lecci”. (Foto di Giuseppe Del Santo)