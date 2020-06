Piano di Sorrento. Sicurezza stradale, lavori di manutenzione. ECCO DOVE

PIANO DI SORRENTO ( Napoli ) . Prende il via un piano di interventi per la sicurezza stradale. Cantieri che apriranno, come spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino, il prossimo 29 giugno, e che pianteranno alla qualificazione e manutenzione urbana della maggior parte delle strade e dei marciapiedi della città di Piano di Sorrento.

In particolare si provvederà al rifacimento della pavimentazione ed alla manutenzione stradale, con l’apposizione di nuova segnaletica, alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati ed agli accessi per i disabili, nonché alla nuova reti dei sottoservizi e al rinnovamento dell’arredo urbano.

Dal Comune hanno diffuso un avviso attraverso il quale “si invitano i cittadini, ove non l’avessero già fatto, ad attivarsi presso i gestori dei sottoservizi stradali (Enel, Gori, Tim, Italgas, ecc.) al fine di eseguire gli eventuali allacciamenti alle reti stradali prima dell’esecuzione dei lavori presso le strade ed i marciapiedi interessati dagli interventi programmati di riqualificazione”.

Questo l’elenco delle strade interessate dagli interventi: Corso Italia, via dei Platani, via Bagnulo, via Stazione, via Casa Rosa, via Cavone, via Gennaro Maresca, via Bosco, via dei Pini, via Botteghelle, via Mortora San Liborio, via Cavottole, via Formiello, via Petrulo, via delle Acacie, via Legittimo, via dei Tigli e via delle Acacie piazzale parcheggio.