Piano di Sorrento, sentiamo il sindaco Iaccarino: “Ponte Orazio? Lavori dopo ferragosto”

“E’ una notizia importante per gli abitanti di questa zona. I lavori sono stati appaltati e inizieranno dopo ferragosto. Era un’opera di urgenza a cui tenevamo molto, noi come amministrazione e io come sindaco.” Queste le parole del primo cittadino di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, che annuncia l’imminenza dei lavori in via Ponte Orazio.

Un passo in avanti importante che conduce verso l’apertura dei cantieri di una zona che da tre anni va messa in sicurezza considerato il graduale aumento del rischio. L’intervento in via Ponte Orazio si avvicina tanto alle ultime ore è stato nominato il seggio di gara che si insedierà uno stretto giro per valutare le offerte che giungeranno dalle varie discussioni sull’alto. I componenti sono: l’architetto del Comune di Piano di Sorrento Francesco Saverio Cannavale, i geometri comunali Dario Pappalardo e Mariano Severi e l’impiegata Olimpia Cacace.

Si tratta nelle disposizioni regolate di concedere il benestare dell’avvio delle procedure che effettuano il controllo prima dell’operazione dei lavori. Dopo tre anni difficoltosi, i 300 residenti in quella strada intravedono una luce in fondo al tunnel. In via Ponte Orazio, ricordiamo, tre anni fa ci fu uno smottamento. Prima del blocco dovuto all’emergenza del coronavirus, si tratta anche della conferenza di servizi in cui è definito lo stato per i lavori di ripristino dei successivi interventi di manutenzione del sottostante costone tufaceo.

Poi sull’interminabile vicenda dei lavoratori stagionali piegati in due dalla crisi dettata dal coronavirus covid-19, il sindaco Iaccarino esprime la totale vicinanza e assicura di operare al meglio facendo il possibile per sostenere queste categorie di lavoratori. “Sulla ripartenza a Piano di Sorrento c’è una grossa sinergia con tutti, i cittadini, le attività produttive, gli addetti ai lavori. Stiamo facendo il massimo, cercando anche di aiutare le categorie in questo momento sono più in difficoltà. Non abbandoneremo nessuno, per quello che è nelle nostre competenze faremo di tutto per aiutare. Il lavoro deve riprendere – aggiunge – , anche gli imprenditori devono fare la loro parte. Come c’è stato un periodo in cui i loro lavoratori hanno dato il massimo. Noi, come amministratori, ci impegneremo a promuovere la penisola sorrentina. Ci vuole un atto di coraggio da parte di tutti – conclude Iaccarino.”