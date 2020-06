Piano di Sorrento. La Chiesa di Santa Teresa fa parte della storia della città della penisola sorrentina e da sempre è amata dai carottesi, ma negli ultimi tempi si è paventato il rischio della chiusura dell’edificio religioso che, stando alle notizie, sarebbe passato alla Casa d’Indonesia. Per evitare la chiusura tutti i carottesi si sono immediatamente mobilitati promuovendo anche una petizione che ha raccolto oltre 7.000 firme e che è stata presentata al Vescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia Mons. Francesco Alfano, al Vescovo di Napoli ed anche al Santo Padre.

A gestire ultimamente la Chiesa di Santa Teresa era rimasto Padre Vincenzo che ora finalmente non sarà più da solo grazie all’arrivo di Padre Alfredo Trodini che aiuterà nella conduzione dell’edificio religioso scongiurandone la chiusura. Padre Alfredo è di Avellino e prima di prendere i voti lavorava come muratore e nei fine settimana accompagnava i malati a San Giovanni Rotondo da San Pio. Da sempre vicino alla fede ha deciso di studiare e laurearsi per poi entrare a far parte della comunità dei Carmelitani Scalzi. Siamo certi che Padre Alfredo sarà accolto con affetto da tutta la comunità carottese ed insieme a Padre Vincenzo continueranno a far vivere la Chiesa di Santa Teresa, da sempre fulcro della vita religiosa ma anche luogo in cui si svolgono tanti eventi culturali della città di Piano di Sorrento.