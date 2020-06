Piano di Sorrento/Sant’Agnello. Salvatore Mare: “Sono anni che i cittadini attendono la messa in sicurezza di Via San Vito”. Il consigliere di minoranza di Piano di Sorrento Salvatore Mare ha realizzato un video nel quale è possibile notare lo stato in cui versa la pavimentazione di Via San Vito, strada che divide i due comuni confinanti, ragion per cui appartenente per una metà al territorio di Sant’Agnello e per l’altra a quello di Piano di Sorrento. Da molto tempo, infatti, i cittadini attendono la messa in sicurezza di una strada piccola, ma comunque molto trafficata, soprattutto dopo che lo scorso anno è stata realizzata una convenzione dai due comuni.

Riportiamo di seguito quanto ha scritto Salvatore Mare sulla sua pagina Facebook:

Sono anni che i cittadini attendono la messa in sicurezza di Via San Vito, stretta ma trafficata strada che divide i due comuni confinanti per cui il lato destro nel video è del territorio di Piano di Sorrento e quello a sinistra di Sant’Agnello.

L’unico che finora si è occupato del rione è il sottoscritto, con proposte, interrogazioni e solleciti.

Sono certo che dopo la pubblicazione di questo video i nostri amministratori diranno che domani partiranno i lavori, che è già tutto previsto, che lo stanno già facendo, un po’ come Totò quando diceva al suo cameriere:

«Ieri cos’ho detto, domani ti pago!? E domani ti pago»!

L’1.10.2019 dal Consiglio comunale carottese è stata approvata la convenzione per il rifacimento del manto stradale di Via San Vito, il giorno prima da quello santanellese.

Non vi permettete di fare passare per opere straordinarie quelle di ordinaria amministrazione, tanto più se rese eccezionali dall’aver trascurato la situazione.

Nel merito ricordo:

Iaccarino anni 4

Sagristani anni 5+2S