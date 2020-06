Piano di Sorrento, Salvatore Mare: “E’ tempo di bilanci”. Perchè il dr. Limauro ha chiesto il trasferimento?

Piano di Sorrento, riportiamo il post di Salvatore Mare, consigliere d’opposizione ed esponente del Movimento Cinque Stelle.

“Un Ente comunale non può indebolire il proprio settore economico finanziario, ancor più in un momento d’incertezza quale il post Covid-19.

Il programma elettorale non è e non può essere il libro dei sogni, giacché è quello che si presenta ai cittadini, ed è in base a quello che si scrive se si viene o meno eletti.

Il testo proposto dalla lista vincente guidata dal Sindaco Vincenzo Iaccarino, prevedeva di: procedere «a una verifica sullo stato dell’organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali attraverso un confronto diretto con i Responsabili delle Aree ai quali sarà richiesto un rendiconto sull’attività svolta, sull’operatività del personale addetto, sul fabbisogno in rapporto ai punti di forza e alle criticità rilevate».

Sono trascorsi 4 anni ed è palese che il Settore guidato dal dr. Limauro, cuore dell’Ente giacché si occupa di materie economiche-finanziarie, tributarie e patrimoniali, sia in sofferenza per mancanza di materiale umano, così come dallo stesso Funzionario recentemente evidenziato.

Non ci è dato sapere se il mancato potenziamento dell’Ufficio e quindi il sovraccarico di lavoro sia una delle cause che hanno portato il dr. Limauro a chiedere il trasferimento in mobilità al comune di Sorrento, ma è chiaro che qualcosa sia successo e che il giocattolo ormai si sia rotto.

Infatti si è acconsentito al trasferimento con una Deliberazione di Giunta, convocata d’urgenza in un giorno festivo, con la partecipazione sostitutiva del Vicesegretario; in quel frangente Sindaco e Assessori, non hanno tenuto conto del regolamento da loro stessi approvato, e quindi del parere negativo del Segretario Generale assente all’Assise, salvo poi specificare dopo la mia nota al Comune di Sorrento, che l’assenso era da intendersi per la sola partecipazione alla prova d’esame, alla quale ha preso parte il solo dr. Limauro.

Insieme al consigliere Antonio D’Aniello del PD, abbiamo inoltrato al Presidente Russo una interrogazione urgente, con la quale chiediamo al Sindaco di riferire in consiglio comunale.

In tutto questo il bilancio può attendere: pare oggi sia stato finalmente approvato in Giunta il rendiconto di gestione, di conseguenza il termine del 30 giugno non potrà essere rispettato, e anche questa non è una novità.”