Piano di Sorrento. Sabato 6 giugno riapre il Parco Giochi in Via delle Rose per la gioia dei più piccoli

Piano di Sorrento. L’emergenza Coronavirus ha costretto ad una lunga e forzata chiusura anche il Parco Giochi in Via delle Rose. Ma finalmente, dopo accurata disinfezione e sanificazione, l’area riapre sabato 6 giugno per la gioia dei più piccoli che potranno ritornare a divertirsi in un luogo sicuro e ricco di tantissimi giochi e giostrine, a pochi passi dal centro cittadino. Un’oasi di tranquillità e di gioia, rimasta troppo tempo vuota e silenziosa senza l’allegria dei bambini ma che tra poche ore tornerà ad animarsi delle loro voci e delle loro risate.