Piano di Sorrento. Pizza Express cambia numero, ecco quale chiamare adesso. Pizza Express dei fratelli Peppe e Daniele Ciampa, situato a Via Cavone, a Piano di Sorrento, ha diffuso un avviso per informare la clientela che il numero telefonico è stato sostituito. Il vecchio recapito è stato rimpiazzato dal nuovo numero 081.350.43.86, da chiamare per prenotazioni e servizio di consegna.