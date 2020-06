Piano di Sorrento, i carottesi sono stati colti alla sprovvista dalla caduta di un grosso ramo distaccatosi da un pino in via Bagnulo.

L’enorme vegetale piombato in un parcheggio ha danneggiato uno scooter in sosta al di sotto ma, fortunatamente, non ha arrecato alcun danno ai passanti.

A dare l’allarme “Il Guerriero della Notte” sul suo profilo Facebook con tanto di foto.