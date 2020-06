Piano di Sorrento. Siamo in esclusiva al Camping dei Pini nuotatori del golfo con la campionessa italiana Sveva Schiazzano e il suo allenatore Marco Veno, grazie all’intervista di Carlo Ametrano con regia di Gennaro Giglio.

Sentiamo Marco Veno, allenatore dei ragazzi al camping dei Pini: “Abbiamo passato un periodo un po’ strano, in 9 anni non è mai capitato 3 mesi senza nuotare. Fortunatamente si sta riprendendo la vita normale. I ragazzi sono contentissimi di tornare a nuotare, anche perché una piscina all’aperto offre più di una piscina al coperto, poi qui stiamo benissimo immersi nel verde. Sveva è la stessa di quindici anni fa, voglia di nuotare, umiltà, educazione… grazie alla famiglia che non le ha fatto montare la testa. E’ ritornata dopo un anno duro per quello che ha passato e si era ripresa bene.

Poi sulle nuove competizioni in arrivo dopo la sospensione a marzo: “Ieri la fimi ha emesso un comunicato per i campionati italiani ad agosto al foto italico, noi punteremo ad arrivarci in una condizione consona per l’atleta che è. Io la vedo dura, sono molti atleti e con le restrizioni che ci sono è difficile, però nuotiamo per quello.”

Infine sentiamo la protagonista di questo sport a Piano di Sorrento, Sveva Schiazzano: “Sono molto felice di essere tornata e piano piano cerchiamo di recuperare. Ci tenevo particolarmente ai campionati italiani, ovviamente mi è dispiaciuto ma ho cercato di mantenermi in forma a casa. Abbiamo iniziato da circa tre settimane e cerchiamo di tornare in forma anche con l’aerobica per recuperare il fiato.

“E’ un periodo particolare. Spero che passi per tutti per tornare alla nostra vita quotidiana seppur è vero che ora piano piano stiamo riprendendo.”

Grazie a Sveva e in bocca al lupo per le prossime competizioni.