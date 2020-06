Piano di Sorrento / Meta. Traffico per i lavori sul Corso Italia, seguite percorso alternativo

Buongiorno con il traffico in penisola sorrentina, sia per la fine del lockdown, sia per lavori che si stanno facendo sul tratto che va da Ponte Orazio ffino ad arrivare alla Siesta a Piano di Sorrento, che dureranno circa un mese. Ma il punto più critico è questo verso il Cavone, che si dovrebbe superare tra domani e dopodomani. Intanto consigliamo di evitare Corso Italia a confine con piano e meta.

Per chi viene o va da Vico Equense e Castellammare di Stabia e vuole andare a Sant’Agnello consigliamo il percorso alternativo da piazza Lauro a scendere giù, deviando per arrivare poi a Marina di Cassano.