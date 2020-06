Piano di Sorrento. Mercoledì 17 giugno sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 17

GORI comunica che per la sostituzione di un tratto di rete idrica finalizzata al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 09:00 alle 17:00 di mercoledì 17 giugno 2020, nelle seguenti zone di PIANO DI SORRENTO:

Via Bosco,

Via Nastro Azzurro,

Via Pontecorvo,

Traversa Pontecorvo,

Via Caposcannato,

Via Artemano,

Via Meta Amalfi (località Colli di San Pietro),

Via Creta,

Via Cermenna (località “Il Castello”),

Via S.Pietro,

Via Scaricatoio,

Via Mario Castellano.

SERVIZIO IDRICO SOSTITUTIVO con AUTOBOTTE presso:

Via Nastro Azzurro altezza civico n.24, per tutta la durata della sospensione.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.