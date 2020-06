Piano di Sorrento. Martedì i funerali di Maria Salvi, vedova Iaccarino: ci ha lasciati in piena emergenza Coronavirus. Improvvisamente, il 19 aprile, ci ha lasciati Maria Salvi, vedova Iaccarino, ricongiungendosi con l’amato marito. Successo in piena emergenza Coronavirus, come tante famiglie colpite dal lutto durante quei mesi, non è stato possibile celebrare la Messa. Per questo motivo, non avendo avuto la possibilità precedentemente, martedì 9 giugno, il giorno del compleanno della donna, i figli, i familiari, gli amici, e coloro i quali l’hanno amata si uniranno in preghiera in una celebrazione eucaristica nella Basilica di San Michele Arcangelo, per pregare per la sua anima e per fare memoria di tutti gli insegnamenti ricevuti.