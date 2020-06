Piano di Sorrento. L’idea del sindaco Iaccarino e di D’Aniello, una ZTL a Piazza Cota che diventa isola pedonale un salotto per il turismo . Sopratutto dopo il Covid si pensa a soluzioni che portino al distanziamento . Rendere Piazza Cota “attrattiva” è questo il sogno del sindaco Vincenzo Iaccarico e del vice Pasquale D’Aniello , con delega alla viabilità. Già nel 2016 si provò a restituirla alla città facendola diventare pedonale per due sere la settimane, concedendo ai locali di poter mettere tavoli in piazza, si sono fatti anche degli interventi per riqualificarla e ridarle la dignità di piazza , anche se ci sarebbe ancora da fare, ma la strada è quella giusta. “Stiamo pensando ad alcuni interventi, con una spesa minima creeremo una rivoluzione nella concezione del paese rendendo Piazza Cota il centro pulsante della Città vivibile , stiamo pensando a soluzioni con parcheggi a rotazione che si possono utilizzare , un trenino per gli anziani e altri interventi di restyling sulla piazza che la renderanno bellissima”. Queste le idee e anche altre che saranno discusse in Giunta. In effetti Piazza Cota non ha nulla in meno di altre piazze della Penisola sorrentina .