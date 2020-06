Piano di Sorrento. Lavori sul Corso Italia, disagi per un mese. Divieti di sosta e file per avere un manto stradale migliore. In diretta abbiamo ripreso i lavori nei pressi del Camping dei Pini verso Meta . Qui si formano lunghe file e disagi, sicuramente fino a quando non si supera il tratto del Cavone i problemi saranno notevoli. Dal primo luglio divieto di sosta dal Cavone a Piazza Cota, che ricordiamo da domani sarà pedonale tutti i giorni .