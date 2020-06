Piano di Sorrento. Lavori di riqualificazione e manutenzione di strade e marciapiedi del territorio comunale.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI POSTE A VALLE DEL TERRITORIO COMUNALE (CUP B17H19002210004) –

ALLACCIAMENTI DELLE UTENZE PRIVATE AI SOTTOSERVIZI STRADALI

Si avvisano i cittadini e gli operatori commerciali che questo Comune ha appaltato i lavori di

“RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI POSTE A VALLE DEL

TERRITORIO COMUNALE”.

I lavori sono finalizzati alla generale riqualificazione delle strade comunali e relative pertinenze, e comprendono il rifacimento della pavimentazione stradale, il rifacimento e la realizzazione di nuovi marciapiedi, l’apposizione di nuova segnaletica, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, la realizzazione di interventi per il miglioramento dell’accessibilità in favore dei soggetti diversamente abili, il rinnovamento dell’arredo urbano, la sistemazione dei sottoservizi stradali.

Gli interventi perseguono l’obiettivo di migliorare significativamente la sicurezza stradale e il decoro urbano,

con auspicabili ricadute positive sulla vivibilità, accessibilità, attrattività e sicurezza del paese.

Le strade interessate agli interventi sono le seguenti:

Corso Italia, via dei Platani, via Bagnulo, via Stazione, via Casa Rosa, via Cavone, via Gennaro Maresca, via

Bosco, via dei Pini, via Botteghelle, via Mortora-San Liborio, via Cavottole, via Formiello, via Petrulo, via delle Acacie (compreso piazzale parcheggio), via Legittimo, via dei Tigli.

I lavori avranno inizio a partire dal 29 giugno 2020, ed avranno una durata presunta di cinque mesi.

Al fine di evitare che, successivamente al rifacimento delle pavimentazioni stradali, vi sia la necessità di effettuare scavi per l’interramento di tubazioni, cavidotti, allacciamenti ai pubblici servizi di utenze private, con conseguente danneggiamento delle nuove pavimentazioni

SI INVITANO

tutti i cittadini e gli operatori economici, ove non l’avessero già fatto, ad attivarsi presso i soggetti gestori dei sottoservizi stradali (Enel, Gori, Tim, Italgas, ecc.), al fine di eseguire gli eventuali allacciamenti delle utenze

private (energia elettrica, acqua, linea telefonica ecc.) alle reti stradali prima dell’esecuzione dei lavori presso le strade ed i marciapiedi interessati dagli interventi programmati di riqualificazione.

Per ogni ulteriore informazione é possibile rivolgersi agli uffici del 5° Settore (tel. 081/5344431-32-34) o

alla Polizia Municipale (tel. n. 0815321486).

Si ringraziano i cittadini e gli operatori economici per collaborazione, e si assicura che questo Comune attuerà ogni utile misura organizzativa affinché siano ridotti al minimo gli inevitabili disagi conseguenti alla

cantierizzazione dei lavori.