Piano di Sorrento. Inaugurato oggi pomeriggio il negozio “Sciokkante” della positanese Marianna Mandara. Ubicato sul centralissimo Corso Italia al numero 97, a metà strada tra Piazza delle Rose e Piazza della Repubblica. Se vi trovate a Piano vi invitiamo a fare un salto in questo nuovo esercizio commerciale dove potrete trovare tantissime idee regalo originali e per tutte le occasioni. A Marianna formuliamo i migliori auguri per l’inizio di questa nuova avventura che sicuramente sarà fonte di grandi soddisfazioni.