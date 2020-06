Piano di Sorrento. La Notte delle Streghe in Via San Giovanni con l’ Unitre

Piano di Sorrento . mercoledì 24 giugno alle ore 18.00 presso la ripa di cassano, vicino la ripetta ristorante. Parcheggio facile nei dintorni.

Passeggiata storica per via San Giovanni, sosta fuori dalla chiesa.

Proseguiamo per il giardino di Ahmara D’Esposito, che gentilmente ci ospita, per sederci sotto gli antichi noci e vivere con racconti, storie, letture e degustazioni di liquore nocino, che porterete, per comprendere il rapporto tra SAN GIOVANNI, LE STREGHE E IL LIQUORE. Invitati il Preside Aversa e Elio Angrilli .

Floriana Cafiero ,maestra di danza, offrirà piece di danza,”le streghe” tratto dalla Tempesta di Giuseppe Verdi con le sue allieve “gemelle”

È gradita la prenotazione, passate parola e non mancate.

Vorrei la presenza del preside Scibilia, per le sue poesie, la presenza del preside Aversa per le competenze religiose, e delle master chef DELL’UNITRE, per qualche dolce con lenoci, che non dovrà mancare. La presenza di Gianuzzo e Teresa è indispensabile