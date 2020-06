Operazione dei Carabinieri poco fa a Piano di Sorrento. I militari, dopo un vero e proprio inseguimento, hanno fermato e tratto in arresto quattro soggetti nei pressi della Siesta. Ancora non sono noti i dettagli della vicenda che, come detto, è successa pochissimi minuti fa. Ora i soggetti sono stati condotti in commissariato.

Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli.