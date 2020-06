Piano di Sorrento, incidente stradale sulla Statale ai Colli di San Pietro

In serata si verificato a Piano di Sorrento si è verificato un incidente d’auto sulla Statale Amalfitana, nei pressi dei colli di San Pietro. Come è possibile vedere dalle immagini, la parte anteriore di un automobile è stata danneggiata, si presume a causa di uno scontro frontale, anche se attualmente non conosciamo ancora chiaramente la dinamica del sinistro. Sul posto sono giunti la locale polizia municipale e i carabinieri per i rilievi di rito. Il traffico è stato regolato dai vigili urbani su una carreggiata a senso unico a causa delle restrizioni. Si attendono aggiornamenti.