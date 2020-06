Piano di Sorrento. Incidente stradale all’incrocio tra via Bagnulo e via Casa Rosa

Piano di Sorrento. Intorno alle 18.00 di oggi si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Bagnulo e via Casa Rosa che ha visto scontrarsi un ciclomotore ed un’autovettura. Sul posto due ambulanze del 118 i cui operatosi sanitari stanno fornendo i primi soccorsi alle persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per gestire il traffico. Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro e le condizioni delle persone rimaste coinvolte.