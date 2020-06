Piano di Sorrento. Incidente a Via Mortora, apecar si ribalta per evitare auto che usciva dal supermercato. Un incidente a mezzogiorno circa nell’arteria che dalla “Siesta”, l’incrocio che porta a Sant’Agnello, arriva a Via dei Platani e la SS 145 della penisola sorrentina che porta da una parte a Vico equense e dall’altra ai Colli di San Pietro e Positano. Questo tratto è particolarmente rischioso e molto frequentato, ci vorrebbe maggior prudenza e segnaletica .

L’uomo a bordo dell’Apecar per fortuna non pare abbia avuto gravi conseguenze. Al momento non abbiamo altre informazioni sulla dinamica e sulle conseguenze.