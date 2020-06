Piano di Sorrento in vista delle elezioni. Russo “Gli accordi erano per Cappiello.. Piano deve riprendere la sua centralità. Le liste? Saranno tre”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Quattro chiacchiere alla “Rustica”, celebre pizzeria rosticceria nei vicoli carottesi, dove il commercio di “prossimità” è conosciuto da sempre. Costantino Russo, uomo pratico, mister mille voti, da assessore all’ambiente con Vincenzo Iaccarino è tornato a lavorare, ma non è detto che si è disinteressato alla politica “Chi sarà il candidato sindaco fra Giovanni Ruggiero e Salvatore Cappiello? Gli accordi erano per Cappiello..”. Bisogna far un passo indietro, Giovanni Ruggiero dopo il doppio mandato doveva lasciare e contro Vincenzo Iaccarino , suo ex vice, si parlava di varie ipotesi, poi naufragate, facendo trovare Iaccarino praticamente quasi solo sul campo. Al momento le ipotesi sono sullo scontro ( che è stato finora solo sotterraneo ) fra Giovanni Ruggiero e Vincenzo Iaccarino, ma non potrebbe esserci Rossella Russo? “Rossella potrebbe fare anche questo passo, ma non credo. Sicuramente non contro Ruggiero, non si può spaccare il mondo della Chiesa qui ” Allora da una parte sicuro Vincenzo Iaccarino dall’altra o Cappiello o Ruggiero in quello che era lo schieramento dell’ex maggioranza pre Iaccarino. “C’è un altro raggruppamento che può contare almeno due mila voti.. ma è troppo presto per parlarne..” E Gianni Iaccarino? “Potrebbe farne parte.. le carte potrebbero sempre rimescolarsi, la situazione è sempre in evoluzione. L’unica cosa che dispiace è che Piano non abbia più il suo ruolo di centralità politica negli ultimi 15 anni abbiamo visto rafforzarsi il ruolo di Sagristani a Sant’Agnello e anche la piccola Meta con Tito ha più voce in capitolo, Piano una volta dettava le linee politiche della Penisola Sorrentina”. Insomma Piano, e non da ora, ha perso quel ruolo di punto di riferimento da Massa Lubrense a Vico Equense, con fili diretti con la Regione Campania e il Governo che aveva una volta, secondo Russo, intanto i giochi per le elezioni del 2021 sono aperti.