Piano di Sorrento. Giuliano Mazzola “Ragazzi in pizzeria possono stare e a scuola no?”

Piano di Sorrento. Un bella riflessione detta da un pizzaiolo, molto attento alle attività sociali, come Giuliano Mazzola, che fa riflettere

“Be stasera a Facebook vorrei chiedere….

Le stranezze e incoerenze ai tempi di covid 19

I ragazzi si incontrano in strada e in pizzeria ma nn possono andare a scuola,marito e moglie in chiesa si devono sedere ad un metro, dormendo nello stesso letto,,nn si possono fare concerti ma a Roma si fanno sfilate tutti i giorni,Sorrento vuota di turisti a giugno,bisogna aiutare le imprese la vera benzina del ns paese, solo chiacchiere elettorali perché si favorisce solo una piccola parte e le promesse fatte semmai saranno mantenute arriveranno troppo tardi…. ,detto questo conoscendo il pericolo del virus e avendo rispetto per le vittime invito a chi di dovere ad avere più coerenza e razionalità….si sta andando nel banale nel ridicolo…..cosa ne pensate e solo un mio punto di vista ?”0