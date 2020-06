Piano di Sorrento. Domenica 5 luglio omaggio alla Madonna del Mare. Il Coronavirus non ferma le tradizioni della Penisola Sorrentina: sebbene in maniera diversa rispetto agli anni precedenti, anche quest’anno in via Marina di Cassano, presso l’Antico Bagno Nettuno a Piano di Sorrento, domenica 5 luglio a partire dalle ore 21.00 si terrà l’omaggio alla Madonna del Mare, grazie alla collaborazione di Eventi d’Amare e dell’Antico Bagno Nettuno, con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento.

Essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0815323489.