Piano di Sorrento. Domani riaprono le scuole di danza. Giusy Marzuillo promessa della danza già ad 8 anni. Dopo il periodo di forzato lock down imposto per limitare il contagio da Coronavirus quanto più possibile, in questa nuova fase l’Italia ha cominciato ad affacciarsi verso una normalità, con una serie di aperture. Da domani, mercoledì 3 giugno, ripartiranno anche le scuole di danza, permettendo ai vari atleti di riprendere gli allenamenti. Tra questi, Giusy Marzuillo, di appena 8 anni e che può considerarsi già una promessa della danza. Giusy nell’attesa della riapertura della scuola di danza che frequenta continua i suoi allenamenti sulla spiaggia insieme al padre. A lei ed a tutte le giovani impegnate nello sport facciamo un grosso in bocca al lupo.