Piano di Sorrento. Dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 Piazza Cota diventa area pedonale con divieto di sosta permanente ed interdizione al traffico nelle ore serali

Piano di Sorrento, In attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, a partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 ottobre 2020 Piazza Cota diventa area pedonale con interdizione permanente alla sosta e al transito automobilistico secondo le disposizioni previste dal Comando di Polizia Municipale (CLICCA QUI per leggere tutta l’ordinanza).

Nello specifico nel tratto antistante il Palazzo Comunale sarà istituito divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a partire dalle ore 07.00 del 30 giugno 1020 alle ore 24.00 del 31 ottobre 2020.

Dall’1 luglio 2020 fino al 31 ottobre 2020 divieto di transito per tutti i veicoli a partire dalle ore 17.00 e fino alle 24.00 di tutti i giorni (feriali e festivi).

Dalle ore 00.00 dell’1 luglio 2020 alle 24.00 del 31 ottobre 2020 divieto di transito per tutti gli autobus, compresi i mezzi pubblici di linea.

Gli autobus di linea provenienti da Massalubrense e diretti a Meta, una volta giunti sul Corso Italia (scendendo come sempre da via Gennaro Maresca) anziché svoltare in Piazza Cota proseguiranno lungo il Corso Italia per poi risalire Via Mortora San Liborio – Via dei Platani – Via Cavone – Corso Italia direzione Meta.