Piano di Sorrento. Dal 29 giugno iniziano i lavori di riqualificazione del Corso Italia. Ecco il dispositivo del traffico

Piano di Sorrento. A partire dal 29 giugno 2020 inizieranno i lavori di riqualificazione delle strade e marciapiedi poste a valle del territorio comunale. La prima arteria ad essere interessata dai lavori sarà il Corso Italia con conseguenti limitazioni sul traffico. (CLICCA QUI per leggere tutta l’ordinanza)

Ecco il dispositivo che entrerà in vigore da lunedì 29 giugno:

– Corso Italia – dal confine con il Comune di Meta fino all’intersezione con Via dei Pini – dalle ore 14.00 del 29.06.2020 alle ore 07.00 del 01.07.2020 istituito il senso unico alternato a mezzo di semafori e/o movieri;

– Corso Italia – dall’intersezione con Via dei Pini fino a quella con Via Bagnulo – dalle ore 07.00 del 01.07.2020 alle ore 21.00 del 04.07.2020 in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ed il senso unico di marcia (direzione Meta-Sorrento) per tutti i veicoli compreso i servizi pubblici di linea;

– Corso Italia – dall’intersezione con Via Bagnulo fino a quella con Piazza Cota – dalle ore 21.00 del 05.07.2020 alle ore 07.00 del 06.07.2020 e dalle 21.00 del 06.07.2020 alle ore 07.00 del 07.07.2020 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nonché il divieto di transito durante l’esecuzione dei lavori de quo ad eccezione dei mezzi tecnici e di quelli di soccorso e dei veicoli dei residenti diretti ai garages o posto auto privati. Inoltre, dalle ore 07.00 alle ore 21.00 dei giorni 06 e 07 luglio 2020 divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ed il senso unico di marcia (direzione Meta-Sorrento);

– Corso Italia – dall’intersezione con Piazza Cota fino a quella con Via delle Rose – dalle ore 07.00 del 07.07.2020 alle ore 07.00 del 10.07.2020 divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ed il senso unico di marcia (direzione Meta-Sorrento);

– Corso Italia – dall’intersezione con Via delle Rose fino a quella con Via Mortora S. Liborio – dalle ore 07.00 del 10.07.2020 alle ore 21.00 del 18.07.2020 divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli ed il senso unico di marcia (direzione Meta-Sorrento).

Si specifica che, al fine di rendere agevole l’esecuzione dei lavori, sono sospese tutte le concessioni di suolo pubblico insistenti lungo tutta la carreggiata del Corso Italia e fino al completamento della segnaletica orizzontale e verticale.