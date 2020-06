Piano di Sorrento. Da Marina di Cassano raccolte 800 euro da agenzia di noleggio #unmaredibene. Ottocento, infatti, sono gli euro raccolti in meno di un mese dall’azienda peninsulare che, con il claim “Dona ora, viaggia domani”, ha permesso di acquistare con un anticipo anche di un anno il proprio tour in barca nelle più belle località italiane, greche e croate, e di donare immediatamente una percentuale alla Croce Rossa Italiana per la battaglia contro il Covid-19. Una bella iniziativa messa in campo dal CEO di YouKnow! Enrico Manzi e che dimostra la voglia degli italiani e degli stranieri di tornare a viaggiare. Un in bocca al lupo a lui e a tutte le attività che ripartono.