Piano di Sorrento. Da Artigiani Scotto pizza in omaggio per medici ed infermieri. Una pizza omaggio per tutti gli operatori sanitari dell’ospedale di Sorrento: è questa la donazione fatta dal titolare della pizzeria Artigiani Scotto di Piano di Sorrento Giovanni Scotto. “L’idea è nata mentre ero andato a fare la spesa, durante la quarantena. Ho trovato il carrello per i più bisognosi e mi sono sentito in dovere di dare un contributo. Allora ho pensato che in occasione della riapertura del ristorante avrei voluto fare qualcosa per le persone che sono state in prima linea a combattere. Insieme ai miei partner, Gustarosso, Bingwa e Home Interni abbiamo deciso di regalare una pizza a tutto il personale dell’Ospedale di Sorrento, che ha svolto un lavoro faticoso, in prima linea, lontano dai loro cari e rischiando per noi. Così speriamo di tornare presto alla normalità”.

Queste le parole del titolare del locale che sorge in Piazza Mercato