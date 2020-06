Piano di Sorrento. La brillante operazione posta in essere dai Carabinieri della locale Caserma che nella mattinata del 27 maggio hanno intercettato e tratto in arresto un uomo ed una donna resisi responsabili di una truffa ai danni di un’anziana alla quale avevano sottratto la somma di 2.200 euro con la vecchia truffa del finto corriere. Le forze dell’ordine hanno bloccato lo scooter a bordo del quale viaggiava la coppia subito dopo il casello autostradale di Castellammare di Stabia in direzione Napoli. I due truffatori sono stati assicurati alla giustizia e la somma è stata restituita all’anziana donna. E sulla vicenda nella giornata di ieri il TGR ha dedicato un servizio che sottolinea il grande operato dei Carabinieri di Piano di Sorrento, guidati dal Capitano Ivan Iannucci e dal Comandate Antonio Russo.