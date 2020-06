Piano di Sorrento. Cadute per buche a Ripa di Cassano e piazza Mercato , donna in ospedale. Due cadute questa mattina a Piano, una a Ripa di Cassano, per la stradina che congiunge Piano con Sant’Agnello, con una donna a bordo di un ciclomotore che nella caduta si è ferita ed è stata trasportata in Ospedale, l’altra a Piazza Mercato verso la pescheria a piedi.