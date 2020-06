Piano di Sorrento. Auguri a Vincenzo Iaccarino per il suo compleanno, un sindaco vicino alla sua città ed ai carottesi

Piano di Sorrento. Oggi il sindaco carottese Vincenzo Iaccarino festeggia il suo compleanno e noi della redazione di Positanonews desideriamo formulargli i migliori auguri in una data così importante. A Iaccarino va riconosciuto il merito di aver saputo guidare in modo eccellente la sua città durante la fase dell’emergenza Coronavirus, gestendo una situazione senza precedenti e continuando a farlo anche adesso che Piano di Sorrento, come tutto il resto dell’Italia, inizia a rialzarsi da un periodo buio. In questi lunghissimi giorni di quarantena Iaccarino non ha fatto mai mancare la sua presenza ed ha amministrato la città non comodamente seduto dietro alla scrivania del suo ufficio ma scendendo tra le strade per ascoltare i bisogni delle persone e per far sì che le regole fossero rispettate garantendo ai carottesi una sicurezza indispensabile per affrontare con un pizzico di serenità in più la fase iniziale dell’emergenza Covid. Iaccarino è stato sempre in prima linea come sindaco e come medico, dividendosi tra l’ospedale di Sorrento dove esercita la sua professione ed il ruolo di primo cittadino, senza risparmiarsi e combattendo la stanchezza. E’ stato tra i primi sindaci a far sì che ad ogni famiglia di Piano venissero consegnate a casa le mascherine di protezione quando era quasi impossibile reperirle. Ma è anche il sindaco che si prende cura della sua città, curandone il verde, la segnaletica, le strade e rendendo Piano di Sorrento una piccola perla, bella e sicura. Sicuramente Vincenzo Iaccarino resterà nella storia di Piano di Sorrento come il sindaco che ha amministrato in modo egregio la città nel periodo del’emergenza Coronavirus facendo sì che nessun cittadino restasse indietro e che Piano uscisse da questa situazione a testa alta ed ancora più bella di prima. Gli auguri di buon compleanno vanno sicuramente al sindaco ma prima di tutto all’uomo che ha dimostrato di svolgere il suo ruolo non per dovere ma per amore verso la sua città. Auguri di cuore Vincenzo e grazie di tutto quello che hai fatto e continui a fare per Piano di Sorrento e per i carottesi.