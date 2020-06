Piano di Sorrento. Auguri a Maria Guarracino che oggi festeggia 80 anni

Piano di Sorrento. Augurissimi di cuore alla signora Maria Guarracino che oggi compie 80 anni festeggiando insieme agli affetti più cari questa data così importante. A Piano quasi tutti però la conoscono con il suo cognome da sposata, essendo la moglie del compianto artista Salvatore Cinque, impiegato comunale per tantissimi anni. Una giornata speciale per la signora Maria alla quale è giunta anche la piacevole sorpresa della Benedizione Apostolica del Santo Padre. Ed anche noi della redazione di Positanonews ci uniamo al coro di auguri per questo compleanno così importante.