Piano di Sorrento. Attimi di paura in spiaggia, bimbo resta incastrato col dito in uno scalino di ferro. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Piano di Sorrento. Oggi anche le spiagge della città della penisola sorrentina si sono riempite di bagnanti desiderosi di godersi finalmente una giornata di mare dopo il lungo periodo di quarantena. Ma con i primi bagni arrivano anche i primi incidenti, anche se di lieve entità.

E questa domenica resterà impressa nella mente di un bambino per una disavventura che lo ha visto protagonista e che fortunatamente si è conclusa bene, anche se con tanto spavento per il piccolo e per i genitori.

Durante la giornata in spiaggia il bambino, mentre si trovava nei pressi di una scaletta in ferro che consente l’accesso al mare, ha infilato inavvertitamente un dito nel buco di uno scalino, rimanendo incastrato. Vani i tentativi da parte dei genitori e di alcuni bagnanti presenti sul posto. Alla fine è stato necessario allertare i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento che in brevissimo tempo sono arrivati allo stabilimento e, dopo aver tranquillizzato il piccolo, con l’aiuto di un flex e di altri attrezzi, sono riusciti a tagliare la fessura riuscendo a liberare il bambino. Per il piccolo, a parte lo spavento, solo una lieve ferita che è stata medicata dal personale sanitario del 118 nel frattempo intervenuto sul posto insieme agli uomini della Polizia Municipale. Il bambino è stato comunque condotto presso il vicino ospedale di Sorrento per assicurarsi delle sue condizioni.