Piano di Sorrento. Al cimitero cittadino continuano senza sosta i lavori per la realizzazione di 500 nuovi loculi

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, attraverso un post sul suo profilo Facebook, rende noto che avanzano a ritmo serrato i lavori al Cimitero San Michele Arcangelo per la realizzazione di 5oo nuovi loculi dopo un’attesa di più di 10 anni. L’ampliamento del cimitero fu progettato nel 2008 dall’architetto Thomas D’Agiout, ma la gara d’appalto venne bloccato perché la Soprintendenza di Napoli, alla luce di ritrovamenti di resti archeologici, impose la totale rimodulazione del progetto escludendo una porzione del suolo già acquistato dal Comune di Piano di Sorrento e sulla quale grava vincolo di inedificabilità. Per adeguare i lavori, l’amministrazione ha dovuto approvare una variante al Piano regolatore cimiteriale e successivamente si è dotato di un progetto esecutivo “in variante” a firma dell’architetto Luigi Mollo. Successivamente un altro problema bloccò di nuovo il progetto: l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti che suggerì alla giunta del sindaco Vincenzo Iaccarino di rimodulare ancora una volta tutti gli atti del progetto. Ora finalmente i lavori sono a buon punto ed a breve i cittadini che ne hanno fatto richiesta avranno la loro nicchia.