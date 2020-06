Piano di Sorrento a rischio il Comune, Limauro se ne va a Sorrento. No del segretario e Salvatore Mare che ha pubblicato un post

►►►RILEVANTE DANNO FUNZIONALE◄◄◄

Un Ente comunale non può privarsi del proprio motore finanziario in un momento di estrema incertezza quale il periodo “covid”.

Il Ragioniere capo Responsabile del IV Settore, dr. Vincenzo Limauro, ha chiesto il nulla osta per il trasferimento in mobilità, e risulta l’unico candidato per il ruolo apicale presso il comune di Sorrento, che lo accoglierebbe a braccia aperte.

E vorrei vedere. In questi quattro anni ho conosciuto professionalmente e umanamente il dr. Limauro e ho potuto constatare la sua abnegazione, disponibilità, estrema competenza.

Al nostro Ragioniere capo auguro ogni bene e auspico possa ottenere tutte le soddisfazioni che merita, ma questo non è il momento; il comune non è preparato, il suo settore, così critico e complesso, anche per la competenza in materia di patrimonio, non lo è anche e soprattutto per l’attuale carenza estrema di risorse umane rilevata dal Funzionario.

Non sono solo io né a dirlo, né a pensarlo: è il Segretario Generale del Comune dr. Michele Ferraro, che esprimendo motivato parere contrario, sottolinea anche il rilevante danno funzionale che l’Ente riceverebbe.

Dopo aver letto gli atti richiesti, le istanze e le risposte, ho inviato ieri una nota al Sindaco dr. Vincenzo Iaccarino, e per conoscenza a tutti i colleghi consiglieri comunali, al Segretario e al Responsabile del personale, con la quale ho espresso la mia seria preoccupazione.

Auspico che le mie osservazioni abbiano fatto riflettere il dr. Iaccarino, giacché parrebbe che lo stesso insieme alla Giunta comunale abbia acconsentito al trasferimento, nonostante il fermo parere contrario del Dirigente apicale.

Nel frattempo il comune di Sorrento, dopo l’insediamento della Commissione esaminatrice, della selezione con la valutazione dei titoli e la definizione dei criteri del punteggio della prova orale, ha fissato la detta prova per il giorno 22 giugno prossimo.

Unico partecipante il dr. Limauro.

Quattro comuni, quattro feudi, ma se Sorrento chiama la periferia «obbedisce».