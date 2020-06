Tre amici salernitani ed amanti della bicicletta, dopo aver conseguito il titolo accademico in fisioterapia, hanno attraversato gran parte del territorio del Parco del Cilento pedalando. Seicento chilometri di viaggio suddiviso in quindici tappe ma alla portata dei tre ventenni, mossi da tanto entusiasmo e da una straordinaria passione per la bici.