PERCHÉ GLI STAGIONALI NON SONO STATI TUTTI PAGATI? Intervista esclusiva a Teresa Manzo di Positanonews

Teresa Manzo, onorevole del Movimento Cinque Stelle, è stata compulsata dalla nostra testata per i lettori di riferimento della nostra area, la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina con Capri e Agerola, quasi tutti lavoratori stagionali, tanti disperati. Ci siamo rivolti alla Manzo perchè è stata la più sensibile alla tematica degli stagionali, dalla problematica della NASPI ridotta in poi e ora con la tragedia del post coronavirus covid-19, dalla costa d' Amalfi e Sorrento tanti si sono rivolti a noi e la ringraziamo per le sue risposte e per l'attenzione alla tematica.

PERCHÉ GLI STAGIONALI NON SONO STATI TUTTI PAGATI?

«Fin dal mio primo giorno in Parlamento ho seguito da vicino la situazione dei lavoratori stagionali. Si tratta di una categoria di lavoratori molto eterogenea con diverse tipologie di contratti che – in alcuni casi – non sono immediatamente identificabili come stagionali. Il problema principale è proprio questo e per risolverlo occorre individuare una soluzione specifica per ciascun contratto e ciascuna categoria. Purtroppo, ci si è resi conto in questi mesi che diverse categorie di lavoratori stagionali sono state danneggiate a causa di una erronea registrazione del loro contratto. Una questione che si è in parte cercato di sanare con il Decreto Rilancio che mette tutti gli stagionali sullo stesso livello, allargando la platea dei beneficiari del bonus previsto dal Governo per l’emergenza Covid 19 anche agli stagionali di settori diversi da quelli del turismo e del termalismo, ai lavoratori intermittenti (impiegati per trenta giorni tra il primo gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020), ai lavoratori autonomi privi di partita Iva (titolari di contratti tra il primo gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020) e ai lavoratori incaricati di vendite a domicilio. Ora il nostro impegno continuerà per trovare una soluzione per tutti quei lavoratori stagionali e del settore del turismo che non risultano ancora coperti dagli indennizzi, come nel caso dei lavoratori con contratti a tempo determinato e indeterminato (a scadenza stagionale). La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha già chiarito come il Governo stia affrontando il problema, confermando l’impegno per la risoluzione».

DICONO CHE IL MOTIVO DEI MANCATI PAGAMENTI SIA IL FATTO CHE L’INPS NON ABBIA RICEVUTO I SOLDI DAL GOVERNO, QUALE È LA VERITÀ?

«Molte richieste sono state respinte dall’Inps a causa di errori nelle domande di bonus. E’ il caso, ad esempio, delle domande con errata codifica in UniEmens. È questo il motivo per cui molti lavoratori stagionali del turismo si sono visti respingere dall’INPS la domanda relativamente al mese di marzo 2020. Per questi lavoratori (circa 24 mila) il Ministero del lavoro e l’INPS hanno già trovato una soluzione: la qualifica di stagionale sarà rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (Unilav). L’Istituto sta provvedendo ai pagamenti che arriveranno sui conti correnti degli interessati nei prossimi giorni. Sbloccare il pagamento del bonus di marzo consentirà di mettere in pagamento il bonus di aprile 2020 previsto dall’art. 84 comma 5 del decreto Rilancio».

L’INPS STA QUINDI EROGANDO I SOLDI?

«Certo che sì. Comprendo il disappunto dei tanti lavoratori per i ritardi nell’erogazione dei sussidi previsti dai decreti per l’emergenza e sempre con il Decreto Rilancio si è cominciato a lavorare sulla semplificazione delle procedure per ridurre i tempi ed evitare in futuro nuovi ritardi».

SE CI SONO STATI ERRORI SULLA PELLE DEI LAVORATORI, SONO STATE CHIESTE ISPEZIONI O CHIARIMENTI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI?

«Ripeto, la semplificazione delle procedure per l’elaborazione e il pagamento degli indennizzi è una priorità del Governo. I ritardi nell’ erogazione degli ammortizzatori sociali ci sono stati, lo ha ammesso, scusandosi, anche il Presidente del Consiglio assicurando che verranno prese da subito tutte le misure necessarie per prevenire e risolvere le criticità>>.

NON SI PUÒ RAGIONARE IN TERMINI DI LAVORO STAGIONALE IN ZONE TURISTICHE OMOGENEE COME LA COSTIERA AMALFITANA E SORRENTINA?

“In questi mesi mi sono confrontata costantemente con le associazioni di categoria, ho letto le numerose mail e i messaggi che mi hanno inviato molti lavoratori stagionali chiedendomi aiuto e spiegazione (li ho letti tutti anche se non ho potuto rispondere a tutti perchè sono davvero tanti) e tutte le proposte avanzate – tra cui anche questa – sono tutte ragionevoli e degne di essere prese in considerazione. Mi sono attivata per presentarle personalmente, ho presentato un ordine del giorno con cui impegnavo il Governo a includere tutti i lavoratori stagionali nelle misure di sostegno al reddito e proprio in queste ore mi è arrivata comunicazione che il mio Odg è stato recepito dal Ministero. Al Ministero del Lavoro stanno valutando tutte le possibili soluzioni per risolvere il più velocemente possibile la situazione. Ciò che preme in questo momento, però, è trovare la soluzione – a livello tecnico normativo e burocratico -più veloce e immediata per far arrivare il bonus a chi ancora è in attesa.”